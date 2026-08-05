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Иркутск Сегодня

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Почти сутки без воды: Иркутский район готовится к отключению

В Иркутском районе 7 августа с 9:00 до 23:59 не будет холодной воды. Отключение затронет жилые дома и административные здания, расположенные на Байкальском тракте, включая микрорайон Солнечный-2, ЖК «СанСити», поселки Новая Разводная и Молодежный.

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