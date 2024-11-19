Налог на добычу полезных ископаемых обнулят на Ямале в части добычи трудноизвлекаемого газа

В ближайшее время в Госдуму внесут предложения обнулить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале, обновить расчет налоговой котировки нефти Urals, а также другие меры поддержки нефтепереработки.
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