Налог на добычу полезных ископаемых обнулят на Ямале в части добычи трудноизвлекаемого газа

В ближайшее время в Госдуму внесут предложения обнулить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале, обновить расчет налоговой котировки нефти Urals, а также другие меры поддержки нефтепереработки.