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Хотите верьте – хотите нет: Reuters заспойлерил черновик мирного соглашения по Украине, без указания авторов

Хотите верьте – хотите нет: Reuters заспойлерил черновик мирного соглашения по Украине, без указания авторов

Агентство Reuters со ссылкой на пять собственных анонимных источников, «знакомых с мышлением Кремля», утверждает, что российский президент Владимир Путин якобы открыт для обсуждения с избранным президентом США Дональдом Трампом соглашения о прекращении огня на Украине.

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