Исакова о своем увольнении из МХТ им. Чехова: «Табакову я была не нужна, и все. У него были свои студенты»

Виктория Исакова вспомнила, как ее попросили покинуть МХТ имени Чехова после смерти Олега Ефремова, что стало для нее большой неожиданностью.
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