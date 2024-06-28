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Житель Сакского района Крыма был приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену

Житель Сакского района Крыма был приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену

Житель Сакского района Крыма получил 12 лет лишения свободы за государственную измену.Такое решение было принято Верховным судом Республики Крым после того, как мужчина был признан виновным в инкриминируемом ему преступлении.

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