WSJ: Запад надеется, что ВСУ смогут добиться прорыва летом 2024 года

Западные партнеры Украины аккумулируют резервы для продолжения военной поддержки страны. Они ожидают, что это даст возможность ВСУ осуществить прорыв к лету будущего года, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.
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