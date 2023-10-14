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WSJ: Запад надеется, что ВСУ смогут добиться прорыва летом 2024 года

WSJ: Запад надеется, что ВСУ смогут добиться прорыва летом 2024 года

Западные партнеры Украины аккумулируют резервы для продолжения военной поддержки страны. Они ожидают, что это даст возможность ВСУ осуществить прорыв к лету будущего года, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

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