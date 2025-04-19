Украина поддержала мирный план Трампа

ВТ

Врам Тавризов

Кстати, а ведь усилия Трампа - хороший ХОД чтобы ускользнуть от ответственности США за СВО с Укрой - их службы, ВПК, инструкторы и тп НЕ косвенно, а НАПРЯМУЮ участвовали в боях с армией РФ - целеуказание, данных всех разведок, поставки оружия, денег и тп - тогда вопрос - а строго говоря мы можем это забыть или пропустить? Может будет достаточно на худой конец иметь 1 фразу в соглашении, что США признают ошибки предыдущей власти США и в условиях ненамеренности продолжать противоправные действия против армии РФ приняли меры для прекращения боевых действий. Кстати, эта фраза может быть и главной в ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ соглашении, в котором все стороны возьмут тайм-аут ( не более месяца) для утверждения окончательного текста генерального соглашения РФ -Укра, конечно, на условиях РФ Предмет признания новых территорий РФ или их потери Укрой может быть описан в тексте соглашения и в лоб - просто как факт одной стороны и другой, с любой однозначно понимаемой формулировкой с нашей и другой стороны, но без оспаривания этих фраз в остальной части документов соглашения