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Политика как она есть

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Украина поддержала мирный план Трампа

Украина поддержала мирный план Трампа

Министр обороны Украины Рустам Умеров сообщил американским официальным лицам, что Киев согласен с 90 процентами мирных рамок, представленных президентом США Дональдом Трампом в Париже.

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Комментарии
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Alex
Если этот план первым пунктом не имеет капитуляции украины, и вторым пунктом трибунал над нацистскими преступниками и их спонсорами, включая Штаты, то Россия этот план пошлет.
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13 час.
Врам Тавризов
Кто будет с нашей стороны ратифицировать  любое соглашение? Дума? Интересно, а ее депутаты изучат эти документы и неужели все хором проголосуют? Ведь там наверняка будет минимум нужных РФ слов в соглашении
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12 час.
ВТ
Врам Тавризов
Кстати, а ведь усилия Трампа - хороший ХОД чтобы ускользнуть от ответственности США за СВО с Укрой - их службы, ВПК, инструкторы и тп НЕ косвенно, а НАПРЯМУЮ участвовали в боях с армией РФ - целеуказание, данных всех разведок, поставки оружия, денег и тп - тогда вопрос - а строго говоря мы можем это забыть или пропустить? Может будет достаточно на худой конец иметь 1 фразу в соглашении, что США признают ошибки предыдущей власти США и в условиях ненамеренности продолжать противоправные действия против армии РФ приняли меры для прекращения боевых действий. Кстати, эта фраза может быть и главной в ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ соглашении, в котором все стороны возьмут тайм-аут ( не более месяца) для утверждения окончательного текста генерального соглашения РФ -Укра, конечно, на условиях РФ Предмет признания новых территорий РФ или их потери Укрой может быть описан в тексте соглашения и в лоб - просто как факт одной стороны и другой, с любой однозначно понимаемой формулировкой с нашей и другой стороны, но без оспаривания этих фраз в остальной части документов соглашения
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12 час.
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