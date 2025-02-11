На льготы российским фермерам перестало хватать денег

С начала года льготные кредиты для фермеров подорожали в два раза. Если раньше ставка составляла пять процентов, то теперь она выросла до 50 процентов от ключевой ставки Центробанка, а последняя составляет 21 процент.
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