Ждёт ли Иран «перестройка»: новым президентом страны стал сторонник реформ Масуд Пезешкиан Объявлены итоги второго тура выборов в Иране.
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Ждёт ли Иран «перестройка»: новым президентом страны стал сторонник реформ Масуд Пезешкиан Объявлены итоги второго тура выборов в Иране.
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