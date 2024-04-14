ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Виктория
    А ни за что... Надоел... Ведь у рептилоидов нет души, нет сердца, нет чувства ответственности.... Даже чувства самосо...За что выкинули П...
  • Одиссей
    Как известно, подвиг одних - это преступление других.. Почему? Кто не знает, выше по течению р.Урал находится Ирикли...Подвиг наших спас...
  • Элеонора Коган
    А почему плотина не выдержала напора воды?Подвиг наших спас...

За что выкинули Проню?

За что выкинули Проню?

Долгожданное, любимое всеми лето подошло к концу. Его венец - август, выдавшийся в том году на редкость прохладным и дождливым, отсчитывал свои последние дни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
И я спрашиваю, за что?
Ответить
10 час.
Элеонора Коган
Хорошо что Галина Ивановна всё же взяла Проню!!!!Долго думала, а он тем временем мёрз и голодал. А добрая Светлана почему не взяла?Дочка Галины Ивановны тортик с розочкой положила маме и чая горячего налила, а вот о котике и не подумала. Угостить его надо, а домой взять, так нет? А ведь ему тепло больше еды нужно было.Жаль, что дворник не запомнил номера той машины, выбросившей котика.Под суд бы этого нелюдя и мерзавца. Хорошо что у Галины Ивановны пробудилась совесть и Проня теперь сыт и накормлен!!! И он дома.Вот я бы мимо не прошла, мои киски все с улицы.
Ответить
10 час.
ВВ
Виктория Виктория
А ни за что... Надоел... Ведь у рептилоидов нет души, нет сердца, нет чувства ответственности.... Даже чувства самосохранения нет, что все вернется сторицей....
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх