За что выкинули Проню?

Элеонора Коган

Хорошо что Галина Ивановна всё же взяла Проню!!!!Долго думала, а он тем временем мёрз и голодал. А добрая Светлана почему не взяла?Дочка Галины Ивановны тортик с розочкой положила маме и чая горячего налила, а вот о котике и не подумала. Угостить его надо, а домой взять, так нет? А ведь ему тепло больше еды нужно было.Жаль, что дворник не запомнил номера той машины, выбросившей котика.Под суд бы этого нелюдя и мерзавца. Хорошо что у Галины Ивановны пробудилась совесть и Проня теперь сыт и накормлен!!! И он дома.Вот я бы мимо не прошла, мои киски все с улицы.