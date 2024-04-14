Долгожданное, любимое всеми лето подошло к концу. Его венец - август, выдавшийся в том году на редкость прохладным и дождливым, отсчитывал свои последние дни.
За что выкинули Проню?
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Элеонора Коган
И я спрашиваю, за что?
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10 час.
Элеонора Коган
Хорошо что Галина Ивановна всё же взяла Проню!!!!Долго думала, а он тем временем мёрз и голодал. А добрая Светлана почему не взяла?Дочка Галины Ивановны тортик с розочкой положила маме и чая горячего налила, а вот о котике и не подумала. Угостить его надо, а домой взять, так нет? А ведь ему тепло больше еды нужно было.Жаль, что дворник не запомнил номера той машины, выбросившей котика.Под суд бы этого нелюдя и мерзавца. Хорошо что у Галины Ивановны пробудилась совесть и Проня теперь сыт и накормлен!!! И он дома.Вот я бы мимо не прошла, мои киски все с улицы.
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10 час.
ВВ
Виктория Виктория
А ни за что... Надоел... Ведь у рептилоидов нет души, нет сердца, нет чувства ответственности.... Даже чувства самосохранения нет, что все вернется сторицей....
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4 час.
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