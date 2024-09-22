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Царьград

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Песков о Западе: Там одержимы войной с Россией чужими руками - до "последнего украинца"

Песков о Западе: Там одержимы войной с Россией чужими руками - до "последнего украинца"

По мнению Москвы, Запад стремится затянуть конфликт и продолжать его на фоне усиливающегося экономического и политического давления на Россию.

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