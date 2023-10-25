Bloomberg: между главами ЕК и ЕП произошла постыдная ссора из-за ближневосточного конфликта

Страна и люди

Ссора произошла между главой Совета Евросоюза Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен из-за превышения должностных полномочий и личных высказываний второй по вопросам, касающихся конфликту на Ближнем Востоке.