Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Bloomberg: между главами ЕК и ЕП произошла постыдная ссора из-за ближневосточного конфликта

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