В ВСУ сообщили о потере Песчаного на купянском направлении

Село Песчаное на купянском направлении полностью перешло под контроль российских войск. О потере населенного пункта сообщил командир 1-го штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фокин, его слова приводит «Страна.
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