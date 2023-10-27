Курганские депутаты ГД прокомментировали бюджет, который обсуждали семь часов

Депутаты Александр Ильтяков и Сергей Лисовский, представляющие в Госдуме Курганскую область, положительно высказались о проекте федерального бюджета на период с 2024 по 2026 годы, который парламентарии рассматривали на семичасовом заседании.
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