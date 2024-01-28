Автор: Август Котляр Люди в массе плохо информированы и потому с ними можно делать всё, что угодно.
Русских будут ссаживать с планеты Земля?
Комментарии
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TG
Tamara Goncharuk
Русские сами всех ссадят, так что не волнуйтесь так. Недаром ведь при инаугурации короля англосаксов появилась смерть с косой, которую никто не заметил. Процесс пошёл!
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14 час.
Леонид Руси
А эпидемии? А катаКЛИЗМЫ? Русские бабы не хотят рожать... Зато узбечки перевыполняют план... Так пойдёт... тюбетейки будут новить наши внуки...
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9 час.
Александр Веревкин
В России, для умерщвления населения, есть Gды, и в приогромном количестве! И основная масса этой братии неустанно, дённо и нощно, трудится над нашим уничтожением!
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6 час.
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