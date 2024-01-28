Русских будут ссаживать с планеты Земля?

TG Tamara Goncharuk Русские сами всех ссадят, так что не волнуйтесь так. Недаром ведь при инаугурации короля англосаксов появилась смерть с косой, которую никто не заметил. Процесс пошёл!

Леонид Руси А эпидемии? А катаКЛИЗМЫ? Русские бабы не хотят рожать... Зато узбечки перевыполняют план... Так пойдёт... тюбетейки будут новить наши внуки...