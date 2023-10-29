Какие грехи недели с 30 октября по 5 ноября, что будет считаться благостью согласно церковным и народным праздникам Алёна ЮрьеваВ православной традиции и народных верованиях каждый день недели обладает своими особенностями и предписаниями.
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