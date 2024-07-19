Авторы Telegram-каналов поддержали законопроект о раскрытии анонимности

На рассмотрении Государственной Думы находится законопроект о внесении изменений в законы "О связи" и "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных.
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