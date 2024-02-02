В российские вузы и кампусы вернут сотовую связь

Сотовые операторы смогут вернуть оборудование сотовой связи на территорию вузов и кампусов. Рекомендации по подготовке Роспотребнадзором, Минобрнауки и Минцифры необходимой нормативной базы подготовит Совет по развитию цифровой экономики под руководством сенатора Андрея Турчака.