В российские вузы и кампусы вернут сотовую связь

Сотовые операторы смогут вернуть оборудование сотовой связи на территорию вузов и кампусов. Рекомендации по подготовке Роспотребнадзором, Минобрнауки и Минцифры необходимой нормативной базы подготовит Совет по развитию цифровой экономики под руководством сенатора Андрея Турчака.
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