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SPLETNIK

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Маколей Калкин отметил 46-летие вместе с невестой Брендой Сонг

Маколей Калкин отметил 46-летие вместе с невестой Брендой Сонг

26 августа Маколею Калкину исполнилось 46 лет. День рождения звезда фильма "Один дома" отметил вместе с 38-летней избранницей Брендой Сонг.

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