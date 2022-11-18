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Поиск компаний, уклоняющихся от санкций против России, становится все сложнее

Поиск компаний, уклоняющихся от санкций против России, становится все сложнее

Компании, стремящиеся соблюдать санкции США против России, сталкиваются со все более изощренными попытками физических и юридических лиц уклониться от них, что вынуждает многие предприятия активизировать усилия по выявлению потенциальных нарушений.

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