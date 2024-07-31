Прогноз по выручке AMD превысил ожидания рынка, серверная выручка взлетела вд...

Прогноз по выручке AMD превысил ожидания рынка, серверная выручка взлетела вдвоеКомпания AMD на этой неделе отчиталась о результатах второго квартала, выручка и удельный доход на акцию превзошли ожидания аналитиков, а прогноз на текущий квартал также оказался выше.