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Прогноз по выручке AMD превысил ожидания рынка, серверная выручка взлетела вд...

Прогноз по выручке AMD превысил ожидания рынка, серверная выручка взлетела вд...

Прогноз по выручке AMD превысил ожидания рынка, серверная выручка взлетела вдвоеКомпания AMD на этой неделе отчиталась о результатах второго квартала, выручка и удельный доход на акцию превзошли ожидания аналитиков, а прогноз на текущий квартал также оказался выше.

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