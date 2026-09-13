Nvidia может вложить $10 млрд в Anthropic перед крупнейшим IPO в истории

Сумма возможной сделки Nvidia больше всего раунда Mistral, крупнейшего в истории европейской технологической отрасли Nvidia ведёт переговоры об инвестиции до $10 млрд в Anthropic в качестве якорного инвестора её предстоящего IPO, сообщает Reuters.
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