Превращаем кабачки в пирог-запеканку. Духовка не требуется, все сделаем на сковороде. Уходит моментально

Кабачки на редкость универсальный овощ, превратить его можно и в полноценный пирог-запеканку. Для него не потребуется даже духовка, все готовится прямо на сковороде и получается настолько вкусным, что уходит со стола в считанные минуты.
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