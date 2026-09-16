Томенко рассказал о дальнейшем обновлении общественного транспорта в Алтайском крае

В 2026 году в крае уже приобрели около 60 автобусов Около 220 новых автобусов планируют приобрести для четырех городов Алтайского края в течение 2026–2028 годов.
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