Дневник против вредных привычек

Как ведение дневника помогает подросткам справляться с влечением к алкоголю и курению Подростковый возраст насыщен эмоциональными переживаниями, поисками себя и столкновениями с соблазнами, среди которых нередко оказываются алкоголь и никотинсодержащие вещества.
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