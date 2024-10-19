Дневник против вредных привычек

Как ведение дневника помогает подросткам справляться с влечением к алкоголю и курению Подростковый возраст насыщен эмоциональными переживаниями, поисками себя и столкновениями с соблазнами, среди которых нередко оказываются алкоголь и никотинсодержащие вещества.