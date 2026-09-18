Подписан крупнейший контракт на поставку «Аэрофлоту» самолетов МС-21

Поставка 90 среднемагистральных самолёта МС-21 для компании «Аэрофлот» запланирована на 2029–2032 годы, 18 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.
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