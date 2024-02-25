22 февраля 2024 года на т оржественном мероприятии во Дворце культуры области директор гимназии Каранкевич Ирина Викторовна была награждена почетной грамотой за добросовестный труд, активную депутатскую деятельность, значительный вклад в развитие органов местного самоуправления.
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