Паралимпиец Кузюков заявил, что будет участвовать в выборах депутатов Омского горсовета. Он претендует на место Константина Кочанова, который ушел на СВО.
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Паралимпиец Кузюков заявил, что будет участвовать в выборах депутатов Омского горсовета. Он претендует на место Константина Кочанова, который ушел на СВО.