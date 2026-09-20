Нигерия: Глава деревни был убит после того, как бандиты напали на Лафагу, район местного самоуправления Багудо (LGA), штат Кебби, в утренние часы 19 сентября.
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