Разрушительный шторм в США унес жизни уже 39 человек

В результате сильных штормов и торнадо на Юге и Среднем Западе США погибли 39 человек, сообщает CNN. По уточненным данным, 12 человек погибли в Миссури, восемь - в Канзасе, шесть - в Миссисипи, в Арканзасе, Алабаме, Техасе - по три жертвы, в Оклахоме -четыре.