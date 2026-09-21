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Полицейские полтора часа преследовали беглеца по тоннелю московского метро

Полицейские полтора часа преследовали беглеца по тоннелю московского метро

Сотрудники полиции более полутора часов преследовали по тоннелю московского метро мужчину, находившегося в федеральном розыске.

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