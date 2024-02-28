Где переждать возможную рецессию на рынке акций США: совет аналитиков

В начале 2024 года американский рынок акций торгуется на рекордно высоком уровне. Фондовый индекс S&P 500 поднялся до 5069,53 пункта (рост на 6,3%), промышленный Dow Jones — до 39 069,23 пункта (на 3,7%), Nasdaq Composite — до 15 976,25 пункта (на 6,4%), сообщают «Ведомости».