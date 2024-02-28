Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 057 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Штрафы для себя любимых.Госдума решила уж...
  • Игорь Петров
    Харя не треснет от наших денег?«Вкус российских ...
  • Vitaly Arkhipov
    А может перестали жаловаться потому что нет толку ?На что жалуетесь?...

Где переждать возможную рецессию на рынке акций США: совет аналитиков

В начале 2024 года американский рынок акций торгуется на рекордно высоком уровне. Фондовый индекс S&P 500 поднялся до 5069,53 пункта (рост на 6,3%), промышленный Dow Jones — до 39 069,23 пункта (на 3,7%), Nasdaq Composite — до 15 976,25 пункта (на 6,4%), сообщают «Ведомости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх