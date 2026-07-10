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Регионы России

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Россия предоставит ООН данные расследования удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Россия предоставит ООН данные расследования удара ВСУ по колледжу в Старобельске

«Мы сейчас получили ответ по факту удара в Старобельске. Управление Верховного комиссара ООН попросило нас предоставить информацию о результатах расследования», — заявила Лантратова, отметив, что в ближайшее время такая информация будет представлена.

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