Россия предоставит ООН данные расследования удара ВСУ по колледжу в Старобельске

«Мы сейчас получили ответ по факту удара в Старобельске. Управление Верховного комиссара ООН попросило нас предоставить информацию о результатах расследования», — заявила Лантратова, отметив, что в ближайшее время такая информация будет представлена.
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