Словом 2024 года на Украине стала «бусификация»

МОСКВА, 7 января, ФедералПресс. На Украине неологизм «бусификация», который обозначает принудительную мобилизацию по ускоренной схеме, был признан словом 2024 года по версии словаря современного украинского языка «Мыслово».
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