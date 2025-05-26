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Узбекистан: 20-летнего жителя осудили за службу по российскому контракту

Узбекистан: 20-летнего жителя осудили за службу по российскому контракту

В Узбекистане Каршинский суд приговорил 20-летнего жителя к четырем годам ограничения свободы за службу в России по контракту.

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