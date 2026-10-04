Трамп объявил о создании в США «Сил суперинтеллекта»

В США создадут «Силы суперинтеллекта». Новая структура займется вопросами развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
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