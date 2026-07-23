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Политика как она есть

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Шансы Макрона пройти тест на наркотики оценили

Шансы Макрона пройти тест на наркотики оценили

Нарколог Василий Шуров прокомментировал скандал с высокопоставленными французскими чиновниками, которых уволили после провала проверки на наркотики, а также оценил шансы президента Франции Эммануэля Макрона пройти такой тест.

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