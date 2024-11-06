США ищут пути срочно передать Киеву пакет военной помощи на $6 млрд

Администрация американского президента Джо Байдена ищет пути срочно направить Киеву последний пакет помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением в Белый дом Дональда Трампа, который недавно объявил о своей победе на выборах в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии