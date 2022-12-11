Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Джон Уолл – о возвращении в Вашингтон: «Я ждал этого четыре года»

Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл поделился эмоциями после гостевого матча против его бывшей команды «Вашингтона» (114:107).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх