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Осень на Кубани берет свое: моря резко остывают, но выходные порадуют

Осень на Кубани берет свое: моря резко остывают, но выходные порадуют

В Черном море наиболее теплую воду фиксируют сразу на нескольких курортных направлениях. В Анапе, Новороссийске, Геленджике и Туапсе температура достигает примерно +20 градусов.

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