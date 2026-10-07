Осень на Кубани берет свое: моря резко остывают, но выходные порадуют

В Черном море наиболее теплую воду фиксируют сразу на нескольких курортных направлениях. В Анапе, Новороссийске, Геленджике и Туапсе температура достигает примерно +20 градусов.
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