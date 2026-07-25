Политика как она есть

В зоне СВО появился новейший модернезированный детектор дронов «Набат-3». У него расширен частотный диапазон и имеется функция видеоперехвата, уже начато применение российскими войсками в зоне конфликта и на приграничных территориях, рассказал РИА Новости официальный представитель компании-производителя GoDrone.