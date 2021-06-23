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В Кемерове прошёл турнир по стрельбе, посвященный 300-летию Кузбасса

В Кемерове прошёл турнир по стрельбе, посвященный 300-летию Кузбасса

Лучших уже определили среди подразделений спецназначения. В Кемерове прошёл турнир по стрельбе, посвященный 300-летию Кузбасса.

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