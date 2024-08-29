Франко Колапинто: Моя цель — узнать как можно больше

WilliamsРазбив в тренировке Гран При Нидерландов болид Williams с обновлёнными деталями, Логан Сарджент лишился места в чемпионате мира — после уик-энда в Зандворте американца заменили аргентинским юниором Франко Колапинто.
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