Медвежий угол

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Избиение либералов в Чечне было инсценировкой? – продолжение скандала

Избиение либералов в Чечне было инсценировкой? – продолжение скандала

Елена Острякова.   Журналист «Новой газеты Европа» Елена Милашина, об избиении которой в Грозном СМИ сообщили в среду, прошла медицинское обследование в Москве.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Да и спинка, - ничо так себе спинка,гладенькая ( как сказали бы хохлы - в смысле не тощенькая. не костистая. жирненькая...)  а значит быстренько все заживет - ранок-то и то нет!  Но у меня впечатление, что ей на спине сделали художественные красочные оттиски - уж больно ровнехонькие !  Инсценировка!
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7 час.
ИГ
Ирина Голота
Если и &quot;отхватила&quot;, то уж очень мало. Слишком довольная морда-лица у этой мазахистки 🤷
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4 час.
F I
Так а суд в Чечне  был или как ?
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1 час.

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