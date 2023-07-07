Елена Острякова. Журналист «Новой газеты Европа» Елена Милашина, об избиении которой в Грозном СМИ сообщили в среду, прошла медицинское обследование в Москве.
Избиение либералов в Чечне было инсценировкой? – продолжение скандала
Комментарии
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Анфиса Иванова
Да и спинка, - ничо так себе спинка,гладенькая ( как сказали бы хохлы - в смысле не тощенькая. не костистая. жирненькая...) а значит быстренько все заживет - ранок-то и то нет! Но у меня впечатление, что ей на спине сделали художественные красочные оттиски - уж больно ровнехонькие ! Инсценировка!
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7 час.
ИГ
Ирина Голота
Если и "отхватила", то уж очень мало. Слишком довольная морда-лица у этой мазахистки 🤷
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4 час.
F I
Так а суд в Чечне был или как ?
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1 час.
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