Избиение либералов в Чечне было инсценировкой? – продолжение скандала

Анфиса Иванова

Да и спинка, - ничо так себе спинка,гладенькая ( как сказали бы хохлы - в смысле не тощенькая. не костистая. жирненькая...) а значит быстренько все заживет - ранок-то и то нет! Но у меня впечатление, что ей на спине сделали художественные красочные оттиски - уж больно ровнехонькие ! Инсценировка!