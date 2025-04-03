Россияне должны предоставить декларации по НДС за 1 квартал года до 25 апреля

Налогоплательщики должны до 25 апреля 2025 года представить квартальные декларации за первый квартал текущего года, включая декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.