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Россияне должны предоставить декларации по НДС за 1 квартал года до 25 апреля

Налогоплательщики должны до 25 апреля 2025 года представить квартальные декларации за первый квартал текущего года, включая декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

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