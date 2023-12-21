Экзаменационный инцидент достиг суда: что стоит за решением студентов?

Они требуют компенсацию в 20 миллионов вон. Группа южнокорейских студентов подала в суд на правительство из-за того, что их вступительные экзамены в колледж закончились на 90 секунд раньше запланированного срока.
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