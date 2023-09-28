Президент Владимир Путин назначил новых судей в Кузбассе

Указ главой государства подписан 27 сентября.Указом президента Владимира Путина от 27 сентября 2023 года № 723 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» в Кузбассе назначены три новых судьи.