Хутор Полковничий отрезало от цивилизации после разрушения моста

По данным спасателей, у местных жителей есть запасы продуктов на два дня.Жители хутора Полковничий Туапсинского района оказались отрезаны от цивилизации вечером 12 июля после того, как в населённом пункте во время непогоды смыло единственный мост.
По данным спасателей, у местных жителей есть запасы продуктов на два дня.Жители хутора Полковничий Туапсинского района оказались отрезаны от цивилизации вечером 12 июля после того, как в населённом пункте во время непогоды смыло единственный мост.
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