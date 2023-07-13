Царьград

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Хутор Полковничий отрезало от цивилизации после разрушения моста

Хутор Полковничий отрезало от цивилизации после разрушения моста

По данным спасателей, у местных жителей есть запасы продуктов на два дня.Жители хутора Полковничий Туапсинского района оказались отрезаны от цивилизации вечером 12 июля после того, как в населённом пункте во время непогоды смыло единственный мост.

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