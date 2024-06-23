У создательницы финансовой пирамиды из Самары арестовали апартаменты в Турции

Женщине несколько лет удавалось скрываться от следствия.История началась в 2014 году, когда учредительница компании "Delston Capital Group, Inc" регистрирует организацию в государстве Содружество Доминики.
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