Погибший в Махачкале полицейский отказался укрыться в жилом доме

Погибший в Махачкале в ходе контртеррористической операции 24-летний сержант полиции инспектор ДПС Хабиб Алиев перед гибелью отказался от предложения местного жителя укрыться в его доме, опасаясь навлечь гнев боевиков на горожанина, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
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