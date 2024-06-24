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Погибший в Махачкале полицейский отказался укрыться в жилом доме

Погибший в Махачкале в ходе контртеррористической операции 24-летний сержант полиции инспектор ДПС Хабиб Алиев перед гибелью отказался от предложения местного жителя укрыться в его доме, опасаясь навлечь гнев боевиков на горожанина, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

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